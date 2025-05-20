Mobil bankacılıkta yeni bir dönem başladı. Para transferlerinde artık ikinci bir onay şartı devreye giriyor. Bankacılık Denetleme Kurumu tarafından başlatılan bu yeni uygulama, özellikle dolandırıcılık vakalarına karşı kalkan oluşturmayı hedefliyor. Ancak bu sistem sadece güvenliği değil, günlük alışkanlıkları da etkileyecek gibi.