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Bankalarda parası olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, artık IBAN tek başına yeterli olmayacak

Bankalarda parası olanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor, artık IBAN tek başına yeterli olmayacak

09:5320/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Mobil bankacılıkta yeni bir dönem başladı. Para transferlerinde artık ikinci bir onay şartı devreye giriyor. Bankacılık Denetleme Kurumu tarafından başlatılan bu yeni uygulama, özellikle dolandırıcılık vakalarına karşı kalkan oluşturmayı hedefliyor. Ancak bu sistem sadece güvenliği değil, günlük alışkanlıkları da etkileyecek gibi.&nbsp;</p>
Mobil bankacılıkta yeni bir dönem başladı. Para transferlerinde artık ikinci bir onay şartı devreye giriyor. Bankacılık Denetleme Kurumu tarafından başlatılan bu yeni uygulama, özellikle dolandırıcılık vakalarına karşı kalkan oluşturmayı hedefliyor. Ancak bu sistem sadece güvenliği değil, günlük alışkanlıkları da etkileyecek gibi.

Mobil bankacılıkta güvenliği artırmaya yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Para transferi yapan herkesi kapsayan bu sistem değişikliğiyle birlikte artık her işlemde ek bir onay adımı gerekiyor. Uygulamanın arkasında artan dijital dolandırıcılık vakaları yatıyor. Kullanıcıların hesaplarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu yeni düzenleme bazı bankalarda uygulanmaya başlandı. Peki, yeni sistemde kullanıcıyı neler bekliyor? İşte detaylar.

SMS Onay Zorunluluğu


Mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararla, 1 Mart’tan itibaren bazı bankalarda geçerli olmaya başlayan uygulama kapsamında artık para transferleri için SMS onayı zorunlu hale geldi.

IBAN Bilgisi Tek Başına Yeterli Olmayacak


Yeni uygulamaya göre kullanıcılar yalnızca IBAN bilgisi girerek para gönderemeyecek. Her transfer işlemi, bankaya kayıtlı cep telefonuna gönderilen bir doğrulama kodu ile onaylanmak zorunda.

 Bu ikinci adım sayesinde, hesap bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş olsa bile işlem gerçekleştirilemeyecek.

Dolandırıcılığa Karşı Yeni Güvenlik Katmanı


BDDK, bu uygulamanın temel amacının kullanıcıların hesaplarını korumak ve artan dijital dolandırıcılık vakalarını en aza indirmek olduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemde sıkça karşılaşılan kimlik avı (phishing) ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı, bu sistem ek bir güvenlik katmanı görevi üstleniyor.

Aşamalı Olarak Yayılacak


Yeni sistem, tüm bankalar için aynı anda değil, kademeli olarak uygulanıyor. BDDK’nın belirlediği takvime göre bazı bankalar SMS onay sistemini devreye alırken, diğerleri altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte tüm bankaların bu güvenlik protokolüne geçmesi bekleniyor.

Kullanıcılar İçin Önemli Güvenlik Tavsiyeleri


Yeni sistemle birlikte, kullanıcıların bireysel güvenlik önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor. BDDK, kullanıcıların güçlü ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanmasını, SMS ile gelen onay kodlarını dikkatle kontrol etmesini ve kendilerine ait olmayan işlemleri kesinlikle onaylamamasını öneriyor.

Ayrıca, mobil bankacılığın yalnızca güvenli ve güncel cihazlardan yapılması ve uygulamaların son sürümle kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

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