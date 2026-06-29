Milyonlarca araç sahibine 1 Temmuz uyarısı: Sistem baştan sona tamamen değişiyor

Değer kaybı için ayrı başvuru süreci sona eriyor

Sürücüleri yakından ilgilendiren en önemli yeniliklerden biri de değer kaybı tazminat süreçlerinde yaşanacak. Trafik kazalarında kusursuz olan tarafın aracında meydana gelen değer kaybı, artık vatandaşın ayrıca bir talepte bulunmasına gerek kalmaksızın maddi hasarla eş zamanlı olarak hesaplanacak. Atanan eksper, hasar tespiti yaparken aracın uğradığı değer kaybını da belirleyerek düzenleyeceği rapora ekleyecek. Böylece araç hasarı için başvuru yapan bir hak sahibi, otomatik olarak değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. İşlemlerin her aşamasında şeffaflığı ve kanıtlanabilirliği artırmak adına, kaza yerine ve hasarlı araca ait fotoğraf ve video görüntüleri de hasar ile değer kaybı dosyalarının temelini oluşturacak.