Milyonlarca araç sahibine 1 Temmuz uyarısı: Sistem baştan sona tamamen değişiyor

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren ve trafik sigortası sisteminde kuralları baştan yazan yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Hasar tespit süreçlerinden otomatik eksper atamalarına, değer kaybı tazminatının başvuruya gerek kalmadan hesaplanmasından orijinal parça güvencesine kadar sistemin tüm temel taşları, tamamen tüketiciyi ve sürücü haklarını koruyacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Bürokratik işleyişi kısaltarak şeffaflığı merkeze alan ve direksiyon başındaki herkesin işlemlerini hızlandıracak bu kapsamlı düzenleme, trafik sigortasında mağduriyetleri rafa kaldıran yepyeni bir sayfa açıyor. İşte detaylar.
Trafik sigortası sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getiren yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla hayata geçiyor. Son günlerde özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ve hasarlı araç satışları ile tazminat ödemelerinde sorunlar yaşanacağı yönündeki iddiaların aksine, yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerde tüketici haklarını ve sürücü menfaatlerini korumayı odak noktasına alıyor. Hasar süreçlerinden poliçe düzenlemelerine kadar birçok aşamada şeffaflığı ve hızı artıracak bu değişikliklermağduriyetleri en aza indirmeyi hedefliyor.
Hasar tespitinde otomatik eksper ataması
Yeni düzenlemeyle birlikte, kazaya karışan taraflar hasar taleplerini geçmişte olduğu gibi yine öncelikle sigorta şirketlerine iletmeye devam edecek. Ancak hasar tespit süreçlerinde önemli bir mali eşik uygulamaya alınıyor. Araçta meydana gelen hasar tutarı, trafik sigortasının maddi teminat limiti olan 400 bin liranın onda birini, yani 40 bin lirayı aştığı takdirde eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek. Bu meblağın altında kalan hasarlarda ise sigorta şirketi ile vatandaşın kendi aralarında anlaşabilmesine olanak tanınacak.
Hasar tespitini gerçekleştirecek eksperler, objektifliği sağlamak amacıyla merkezi bir sistem üzerinden tamamen otomatik olarak atanacak. Kasko poliçesi bulunan araçlarda meydana gelen ağır veya tam hasar durumlarında da yine merkezi sistem üzerinden otomatik eksper ataması zorunlu tutulurken, daha hafif hasarlarda sigortalı ile şirketin uzlaşma yoluna gitmesi mümkün olacak.
Değer kaybı için ayrı başvuru süreci sona eriyor
Sürücüleri yakından ilgilendiren en önemli yeniliklerden biri de değer kaybı tazminat süreçlerinde yaşanacak. Trafik kazalarında kusursuz olan tarafın aracında meydana gelen değer kaybı, artık vatandaşın ayrıca bir talepte bulunmasına gerek kalmaksızın maddi hasarla eş zamanlı olarak hesaplanacak. Atanan eksper, hasar tespiti yaparken aracın uğradığı değer kaybını da belirleyerek düzenleyeceği rapora ekleyecek. Böylece araç hasarı için başvuru yapan bir hak sahibi, otomatik olarak değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. İşlemlerin her aşamasında şeffaflığı ve kanıtlanabilirliği artırmak adına, kaza yerine ve hasarlı araca ait fotoğraf ve video görüntüleri de hasar ile değer kaybı dosyalarının temelini oluşturacak.
Orijinal parça güvencesi ve çekme belgesi şartı
Onarım süreçlerinde araç sahiplerinin en çok hassasiyet gösterdiği parça değişimi konusu da yeni ve net kurallara bağlanıyor. Hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse, değişimi mutlak suretle yine orijinal bir parçayla yapılacak. Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların devreye girmesi, ancak hak sahibinin açık onayıyla veya orijinal parçanın teknik olarak tedarik imkanının bulunmadığı durumlarda söz konusu olabilecek. Öte yandan, kaza sonucu aracın ağır hasar aldığı eksper raporuyla kesinleşirse, sigorta şirketinin tazminat ödemesi yapabilmesi için kritik bir belge şartı aranacak. Hak sahibinin, aracın trafikten çekildiğini kanıtlayan ve üzerinde "trafikten çekilmiştir" ibaresi bulunan resmi tescil belgesini sigortacıya sunmaması halinde tazminat ödemesi gerçekleştirilmeyecek.
Dijital entegrasyon: e-Devlet ve iletişim şartı
Sigortacılık sisteminin dijital altyapısı da yeni dönemle birlikte vatandaş lehine güçlendiriliyor. 1 Temmuz’dan itibaren sigorta şirketlerine hasar başvurusunda bulunan hak sahiplerinin, e-Devlet sistemine kayıtlı güncel cep telefonu numaralarını bildirmeleri zorunlu olacak. Bu entegrasyon sayesinde, maddi hasarla birlikte otomatik olarak hesaplanan değer kaybı tazminatının tüm detayları, sigorta şirketleri tarafından vatandaşlara anında ve doğrudan iletilecek. İletişim kopukluklarının önüne geçmek amacıyla getirilen bu yenilik yalnızca kaza sonrasını kapsamayacak; trafik sigortası poliçesi düzenleten her vatandaşın, en baştan e-Devlet sisteminde kayıtlı güncel cep telefonu numarasını beyan etmesi zorunlu tutulacak.