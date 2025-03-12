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Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi: Sokak trafiğe kapatıldı

Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi: Sokak trafiğe kapatıldı

00:3712/03/2025, Çarşamba
AA
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Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme oluşurken, sokak tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'taki inşaat çalışması esnasında yolda kısmi çökme meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.



Yol tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, BEDAŞ ekipleri elektriği kesti. İGDAŞ görevlileri ise gaz kaçağı ihtimaline karşı bölgede incelemelerde bulundu.



İnşaatın çevresi demir plakalarla kapatıldı.



Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.



#Bahçelievler
#İnşaat
#Yol

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