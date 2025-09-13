Bin 700 yıl önce yapılmış 3 boyutlu mozaikler kendine hayran bırakıyor





YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERE AÇILACAK





Çalışmaların tamamlandığında bölgenin ören yeri olmasıyla ilgili projelerinin bulunduğunu aktaran Dursun; "Planlamamız şu şekilde; Örenşehir’i daha öncesinde 3. yüzyıla kadar tarihlemiştik, çalışmalar biraz daha erken olabileceği veriler de sunuyor. Ama 3. yüzyılda Latince ve Grekçe yazılmış iki farklı kitabeleri görüyoruz. Bunun da Roma’nın ikiye ayrılması; özellikle Doğu Roma’nın kurulma aşamasına denk geliyor. O yüzden diyoruz; Geç Roma Erken Bizans dediğimiz zaman. Yapıyla ilgili bilgi veren bir kitabe de var, bu yapının çok üst düzey olduğunu anlatan bir kitabe. Zaten oradan çıkan mozaikler de bunu söylüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında bakanlığımıza buranın bir ören yeri olmasıyla ilgili çalışmamızı sunacağız. Buna yönelik planlama yapıldıktan sonra, projeleri gerçekleştirdikten sonra hedefimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açabilmek. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gelebilmesi için bir planlama yapıyoruz. Bunu yapabilmemiz için en azından kazının sınırlarını belirleyip sona gelmemiz lazım. Yakın zamanda da biter diye düşünüyorum. Orası da Geç Roma Erken Bizans Dönemi’nin mimari kalıntısını yansıtması açısından önemli. Çok sayıda ziyaretçinin gideceği bir nokta olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



