Bir fotoğrafı bile yok: Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi

Aile yakınları gururlu





İsmail Çağlar da babasının amcası olan şehit Mehmet Çağlar'a ait künyeyi yıllar sonra görebildiklerini belirterek, "Korelilere çok teşekkür ediyoruz. Sanki kendisi çıkıp gelmiş kadar mutlu olduk. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim için çok büyük bir şey oldu. Çok gurur duyduk. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Orada da başka ülkelerden şehitler var. Atatürk'ün söylediği gibi 'Şehitleriniz bize emanet.' Biz de şehidimizi Kore'ye emanet ediyoruz. Onlara güveniyoruz. Mezarı orada. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





Şehidin ablasının kızı olan ve künyeyi teslim alan Emine Çetin de duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek, dayısının emanetini gururla saklayacaklarını kaydetti.