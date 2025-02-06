Birçok ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Konya





Konya'nın Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ve Güneysınır ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilirdi.

Konya'nın çevresi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerindeki okullarda eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi.

Ereğli ile Güneysınır'da ise ilk ve orta dereceli okullarda sadece taşımalı eğitime bir gün 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkapınar ilçemizde, gün içinde yaşanan yoğun kar yağışı buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 06.02.2025 Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Ereğli'de ise ilk ve orta dereceli okullarda sadece taşımalı eğitime bir gün 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün X sosyal medya hesabından ise "Seydişehir-Antalya yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.