Bölgenin altı doğal gaz kaynıyor: Rezerv ve kaya gazı potansiyeline yönelik önemli adımlar atılıyor

Derin rezervler ve kaya gazı potansiyeli





Karakaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Sadece bizim lisanslarımızla değil, bölgede özellikle devlet şirketimiz TPAO'nun lisanslarında da derin hedefli rezervlerin olduğunu biliyoruz. Sevindirici bir gelişme olarak TPAO'nun, uluslararası bir Amerikan şirketi ile yaptığı ortaklık sayesinde Trakya'daki derin rezerv potansiyelini ortaya çıkaracak bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgedeki bir oyuncu olarak biz de, TPAO ve diğer uluslararası şirketlerin desteğiyle teknoloji kullanarak derin hedefli sondajlara daha kolay ulaşmayı ve bu sondajları sanayimize kazandırmayı hedefliyoruz. Derin noktalarda, kaya gazı potansiyeline sahip doğal gaz rezervuarlarının bulunduğuna inanıyoruz. Bunları üretime kazandırmak için teknik çalışmalarımız devam ediyor. Kaya gazının derinlerde olması bazı sondaj problemlerini beraberinde getiriyor; ancak yeni gelişen teknolojiler ve yeni ekipmanlar sayesinde bu hedefleri üretime dönüştürecek teknik ilerlemeler kaydediyoruz. İlerleyen dönemde bu hedefleri müşahhas bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."