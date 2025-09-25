Yeni Şafak
Bomba tepemizde patladı

04:0025/09/2025, Perşembe
Açık denizde açık hedefiz

Girit açıklarına yaklaştığımız sıralarda, gökyüzünde beliren ve sayısı yirmiyi aşan insansız hava aracı, filomuzu havadan abluka altına aldı. Günün ağarmasına iki saat kalaya kadar 12 patlama olmuş ve 9 tekne hedef alınmıştı. Şükürler olsun yaralanan olmadı. İsrail, bu saldırıyla; aktivistleri korkutup karaya en yakın noktada teknelerden ineceklerini ve böylece Filo’nun çözülmesini planlamıştı. Ancak yine ters etki yaptı. Kararlılığımızı perçinledi.

70 milyar metreküplük LNG imzası

Türkiye ile uluslararası enerji şirketi Mercuria arasında 20 yıl sürecek 70 milyar metreküplük LNG tedarik anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, her yıl 4 milyar metreküp ABD kaynaklı LNG tedariki gerçekleştirilecek. Ekonomik değeri 24 milyar doları bulan LNG’nin tedariki önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak.

Fenerbahçe tatsız başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi takımın gollerini Beljo (2) ve Bakrar atarken, sarı-lacivertli temsilcimizin sayısı Szymanski'den geldi.

