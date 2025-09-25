Bomba tepemizde patladı

Açık denizde açık hedefiz

Girit açıklarına yaklaştığımız sıralarda, gökyüzünde beliren ve sayısı yirmiyi aşan insansız hava aracı, filomuzu havadan abluka altına aldı. Günün ağarmasına iki saat kalaya kadar 12 patlama olmuş ve 9 tekne hedef alınmıştı. Şükürler olsun yaralanan olmadı. İsrail, bu saldırıyla; aktivistleri korkutup karaya en yakın noktada teknelerden ineceklerini ve böylece Filo’nun çözülmesini planlamıştı. Ancak yine ters etki yaptı. Kararlılığımızı perçinledi.