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Eksi 18'de üstü buzla kaplandı: Gören İsveç sanıyor ancak burası Sivas

Eksi 18'de üstü buzla kaplandı: Gören İsveç sanıyor ancak burası Sivas

10:5422/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
AA
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<p>Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.</p>
Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.

PUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#Kızılırmak
#Sivas
#Kış

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