Elektrik kontağından yangın çıktı: Ev kullanılamaz hale geldi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

1 /4 Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak’ta Fadime Bayrak’a ait tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

2 /4 Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 /4 Kısa sürede olay yerine ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.