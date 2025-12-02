Yeni Şafak
Elektrik kontağından yangın çıktı: Ev kullanılamaz hale geldi

17:412/12/2025, Salı
IHA
Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak’ta Fadime Bayrak’a ait tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. 

Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, alevlerin etkisiyle ev kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

