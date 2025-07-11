Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da yüzde yüz elektrikli otobüsler test etti

Hatay'da yüzde yüz elektrikli otobüsler test etti

15:0211/07/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım ağını güçlendirmek ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla 12 metre uzunluğa sahip yüzde yüz elektrikli çevre dostu otobüsleri test etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde kent estetiğine uygun, modern, çevre dostu, engelli erişimine uygun araçlar ile filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

HBB, vatandaşların şehir içi ulaşımını daha rahat, daha konforlu, daha emniyetli ve daha ekonomik olmasını sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve bir süre önce İskenderun'da seferlerine başlayan toplu ulaşım araçlarına elektrikli otobüsü de ekliyor.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, otobüs filosunun genişletilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapılırken elektrikli otobüslerin İskenderun'da test sürüşünü gerçekleştirdi.


İnsana ve doğaya duyarlı çevre dostu, yüzde yüz elektrikli 12 metre uzunluğundaki otobüs, 101 numaralı hat üzerindeki deneme sürüşünü başarıyla tamamladı.

"Emisyonsuz Ulaşım İçin Yola Çıktık" sloganıyla test sürüşüne başlayan ve 450 kilometre menzile sahip "elektrikli otobüs" vatandaşların beğenisini kazandı.


HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan projenin şehir içi ulaşımında önemli bir eksikliği giderdiğine dikkat çeken vatandaşlar, kent genelinde ilk kez uygulanan yeniliğe öncülük eden Başkan Mehmet Öntürk ile emeği geçenlere teşekkür etti.

#Hatay
#Elektrikli Otobüs
#İskenderun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Büşra Özdemir kimdir?