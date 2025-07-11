Hatay'da yüzde yüz elektrikli otobüsler test etti

HBB, vatandaşların şehir içi ulaşımını daha rahat, daha konforlu, daha emniyetli ve daha ekonomik olmasını sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve bir süre önce İskenderun'da seferlerine başlayan toplu ulaşım araçlarına elektrikli otobüsü de ekliyor.