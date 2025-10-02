İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısı Mersin’de protesto edildi

Filonun tamamen sivil ve insani amaçlı olduğunu, Gazze’deki ablukanın kırılması için dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin bir araya geldiğini belirten Gümüş, "Yükü vicdan ve insanlık olan, hedefi Gazze’deki soykırım ablukasını kırmak ve tamamen sivil bir girişim ve insiyatif olan Sumud Filosuna, işgalci Siyonist varlık tarafından Akdeniz’de, uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi ve gemilerdeki aktivistler gözaltına alındı. Bu saldırıyı lanetliyor ve Gazze dostlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.