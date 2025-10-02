Yeni Şafak
İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısı Mersin’de protesto edildi

09:392/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısı, Mersin’de bir dizi eylemle protesto edildi.

Çamlıbel Balıkçı Barınağında toplanan Mersin Genç Aktivistler, Sumud Filosuna destekte bulunmak amacıyla daha önce ismi belirlenen 24 aktivistin bulunduğu 5 tekne ile denize açıldı.

Tekneler kıyıya yakın seyir halinde Özgecan Aslan Meydanına yöneldi. Filoya saldırı haberinin ulaşmasının ardından katılımcılar tekrar Çamlıbel Balıkçı Barınağına döndü.

 Ayrıca Köklü Değişim İl Temsilciliği öncülüğündeki bir grup, Kültür Parktaki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile ’Kelime-i Tevhid’ yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, grup adına yaptığı açıklamada Sumud Filosuna yönelik saldırıyı kınadı. 

Filonun tamamen sivil ve insani amaçlı olduğunu, Gazze’deki ablukanın kırılması için dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin bir araya geldiğini belirten Gümüş, "Yükü vicdan ve insanlık olan, hedefi Gazze’deki soykırım ablukasını kırmak ve tamamen sivil bir girişim ve insiyatif olan Sumud Filosuna, işgalci Siyonist varlık tarafından Akdeniz’de, uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi ve gemilerdeki aktivistler gözaltına alındı. Bu saldırıyı lanetliyor ve Gazze dostlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Eylemde yapılan dualarla ve sloganlarla tepki gösterilirken, katılımcılar Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarının süreceğini vurguladı.

#Mersin
#Küresel Sumud Filosu
#eylem
