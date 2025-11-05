Yeni Şafak
İstanbul'da korku dolu anlar: Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon alev aldı

07:315/11/2025, Çarşamba
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilerleyen bir kamyonun lastiğinde başlayan yangın araca sıçradı. Şoförün aracı emniyet şeridine çekmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Sapağı mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 26 EY 154 plakalı kamyonun tekerleğinden yükselen alevler kısa sürede kamyonu sardı. Durumu fark eden kamyon şoförü, aracı kontrollü şekilde emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, kamyonda bulunan malzemeler ise zarar gördü. Kamyon, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

#İstanbul
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Facia
