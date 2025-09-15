İzmir’de hareketli anlar: Rehine operasyonu

Korku dolu anlar kamerada





Olay sokaktaki güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde C.U.’nun kendi kafasına ve eşinin kafasına silah doğrulttuğu, tabancayla bacağına ateş ederek kendisini yaraladığı anlar yer aldı. Polisin ikna etme çalışmaları da yine kameralar tarafından görüntülendi.