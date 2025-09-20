Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

18:2720/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur’u (82) arama çalışmaları, 4’üncü günde de devam ediyor.

Alzheimer hastası Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Kurtalan ilçesi Karabağ köyündeki evinden ayrıldı, bir daha dönmedi.

Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

AFAD koordinesinde başlatılan ve 4’üncü gününde olan aramalar; 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 165 jandarma, 2 canlı arama köpeği ve 3 UMKE personeliyle devam ediyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına katılması için jandarmadan kadavra arama köpekli ekip desteği de talep edildiği de belirtildi.

#Siirt
#Kayıp
#Alzheimer hastası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?