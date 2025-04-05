Ocakta bıraktığı yemek iki evladından etti: 5 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe öldü

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi'nden Burak Durmuş'un evinde çıkan yangın nedeniyle evlatları 4 yaşındaki Efe Durmuş ve henüz 5 aylık bebek olan Sevginur Durmuş'un vefatı hepimiz derinden sarstı. Gece hemen olay yerine ulaştık, ailemizin yanında olduk ama hiç kimsenin elinden bir şey gelmedi. Rabbim, başta aileleri ve akrabaları olmak üzere tüm ilçemize sabırlar versin. Çocuklarımızı cennete uğurlamak için son vazifemizi bugün yapacağız. Bu acıyı kelimelerle izah etmekte zorluk yaşıyoruz" dedi.



