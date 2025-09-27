Yeni Şafak
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

12:0927/09/2025, Cumartesi
DHA
Siirt'te otomobile çarpan hafif ticari araç, bariyerlere saplandı. Hafif ticari araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde çevre yolunun yeni hastane mevkisinde meydana geldi.

 Mustafa Y. yönetimindeki 52 AH 756 plakalı otomobil ile Erkan M.'nin kullandığı 03 BA 110 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere saplandı; sürücüsü yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü Mustafa Y. ise yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Siirt
#kaza
#ticari araç
