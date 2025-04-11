Samsun'da şaşırtan görüntü: Nisan ayında kar sürprizi

En son çocukluk döneminde nisan ayında kar gördüğünü belirten Ersin Demir ise, "Çok küçükken böyle bir soğuk hatırlıyorum. O zaman da birkaç gün kar yağmıştı. Bu yıl uzun süredir ilk defa kışı bu kadar yoğun yaşıyoruz. Bence yağış olması olumlu, barajlarımız doluyor, toprak suyla buluşuyor" ifadelerini kullandı.