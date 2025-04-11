Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da şaşırtan görüntü: Nisan ayında kar sürprizi

Samsun'da şaşırtan görüntü: Nisan ayında kar sürprizi

16:1711/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Samsun'da, nisan ayında şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sahil kesimi ile yüksek bölgelerde de kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) ‘sarı kod' ile uyardığı Samsun'da hissedilen sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. 

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırttı. Soğuk havaya ilişkin değerlendirmede bulunan Teoman Özkalaycı, "Nisan ayında yeniden sandıktan atkı ve bereyi çıkardık. Hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Uzun süredir şehir merkezinde bu ayda kar yağışı görmemiştim. Bu yıl kış gerçekten sert geçti. Nisan ayında ocak-şubat soğuklarını hissediyoruz" dedi.

En son çocukluk döneminde nisan ayında kar gördüğünü belirten Ersin Demir ise, "Çok küçükken böyle bir soğuk hatırlıyorum. O zaman da birkaç gün kar yağmıştı. Bu yıl uzun süredir ilk defa kışı bu kadar yoğun yaşıyoruz. Bence yağış olması olumlu, barajlarımız doluyor, toprak suyla buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji, Samsun genelinde hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Samsun
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??