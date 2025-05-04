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Seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

20:344/05/2025, Pazar
IHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Soğucak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. 

Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonetteki yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kasasındaki çarşaflarda tamamen yandı.

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