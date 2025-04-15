Sürekli yabancı basına röportaj veren Özgür Özel yine Financial Times'a konuştu: İngiltere Başbakanı'ndan yardım istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı Batı'ya şikayet etti. Batı'ya açık açık yalvaran Özgür Özel yine Financial Times'a siyasi planlarını anlattı, yeni yol haritası için destek istedi.
CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. Belediyedeki skandalları perdelemek için algı operasyonuna başvuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de İngiliz Financial Times'a konuştu ve yeni siyasi planlarını anlattı.
İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:
"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"
CHP'nin organize ettiği ve birçok polisin yaralandığı izinsiz eylemlerin devam edeceği mesajını veren Özgür Özel, muhalefet için yeni ittifak masası kuracaklarını da anlattı. 2023'te oluşturulan ve sonuç alamayan altılı masa deneyimini dışlamadığını ifade eden Özel, "Seçim yaklaştığında diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz." dedi.
Özgür Özel, Financial Times'a İBB'de ortaya çıkan skandallar sonrası kendilerine yeteri kadar destek vermediklerini ifade ederek, 'sessiz kaldınız' dedi ve siyasi planlarıyla birlikte süreç için yeni destek istedi.
Sabah'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi. İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.