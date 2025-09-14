Torosların Zirvesindeki Güzellikler Dipsizgöl ve Eğrigöl

Şehirden kaçış için Dipsizgöl ve Eğri Göl’ün eşsiz olduğunu anlatan Okay, "İstanbul’dan her sene mümkün oldukça yazları memleketim Bozkır’a geliyoruz. Çocuklarımızı da buraya getirerek onları da alıştırıyoruz. 1700 rakamlı, güzel, doğal, muhteşem bir yer . Buraya gelince huzur buluyor, enerji depolayıp İstanbul’a tekrar dönüyoruz. Elimizden geldiği kadar dostlarımıza arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Buraları muhakkak görmeden dönmesinler diye düşünüyoruz. Muhteşem bir yer hani. İmkanı olan Dipsiz Gölü görmeden gitmesinler" diye konuştu.