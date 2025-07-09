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Yılana benzerliğiyle dikkat çekiyor: 1 buçuk metre boyunda

Yılana benzerliğiyle dikkat çekiyor: 1 buçuk metre boyunda

09:429/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
IHA
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Hatay'da vatandaşlar arasında ‘kör yılan' olarak bilinen boyu yaklaşık 1 buçuk metreyi bulan oluklu kertenkele görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla sürüngenler doğada sıklıkla görülmeye başlandı. İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki oluklu kertenkele kameralara yakalandı. Yılana olan benzerliğiyle dikkat çeken kertenkele, 47 yaşındaki Hüseyin Muhammet Elmas tarafından görüntülendi.

Oluklu kertenkelenin zararsız bir hayvan olduğunu ifade eden Elmas, hayvanın bölgede ‘kör yılan' olarak bilindiğini söyledi.

Kertenkeleyi ağacın üzerinde gördüğünü belirten Elmas, "Bizim burada ona aslında ‘kör yılan' derler. Bir arkadaşım ‘Şurada ağacın başında kör yılan vardı' dedi. Tesadüfen oraya doğru hayvanlarla giderken baktım ki aslında yılan değil kertenkeleymiş. Zararsız bir hayvan. Zaten hiçbir hayvanın kimseye zararı yok, yeter ki canına kastedilmesin. Yaklaşık 1,5 metre civarındaydı. Yemişken dediğimiz ağacın üzerindeydi. Hatta video çekmesi için oğluma söyledim, çubukla dikkatini çekti. Orada kaldı. Görünce korkarsın, çünkü yılana benziyor ama aslında zararsız bir hayvan. Salyangozla besleniyor. Oluklu kertenkeleler, şekil itibarıyla yılana benzeseler de aslında ayaksız bir kertenkele türüdür. Zararsız ve insanlara karşı tehdit oluşturmayan bu canlılar, doğada salyangoz ve böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine katkı sağlıyor" dedi.

#Hatay
#İskenderun
#Sakıt Mahallesi
#Kör yılan
#Oluklu kertenkele
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