Antalya'nın simgesi Yivli Minare bölgesindeki kazılarda yeni gelişme: Çok sayıda mezar bulundu

Çalışmalarda yeni buluntulara ulaşıldığını bildiren Pervaneli, "Atabey Armağan Medresesi bölümünde yürütülen kazı çalışmalarıyla medresenin birimleri, çeşitli dönem kalıntıları ve çok sayıda mezar açığa çıkartıldı. Yapılan kazılarla yapının mimari planı okunabilir hale geldi. Böylece sonraki çalışmalar için de çok önemli mimari bilgiler edinilmiş oldu. Kazılarda, medresenin özgün taş döşemeleri, sütun kaideleri, öğrenci hücreleri ile ana eyvanın duvar örgüsü gün yüzüne çıktı." diye konuştu.