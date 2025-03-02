"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gece gözaltına alınan Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaydan hemen önce "Ben artık yaşayamıyorum..." ifadelerini kullanan Dilan Polat'ın serbest kalması sonrası takipçileri ünlü fonemenin Instagram profilini kontrol etti. Ancak Dilan Polat'ın hesabına ulaşılamadı. İşte detaylar...
Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez de “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçuyla gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.
'BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM'
Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.
Gece gözaltına alındılar
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunmadı.
Şüpheliler burada ifade verdikten sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldığını avukatı duyurdu
Polat'ların serbest kaldığını avukatları Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Horoz açıklamasında, "Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" dedi.
Dilan Polat'ın serbest kaldığı haberi sonrası, Instagram profilini kontrol eden takipçileri hesaba ulaşamadı.
Milyonlarca takipçiye sahip olan hesabına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, web üzerinden “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” hatasıyla karşılaşırken, mobil cihazlarda ise “Henüz hiç gönderi yok” uyarısı görüntülendi.
Instagram hesabının Dilan Polat tarafından mı askıya alındı yoksa platform üzerinden erşim engeli mi getirildiği henüz bilinmiyor.
Acak takipçilerin büyük çoğunluğu Dilan Polat'ın hesabını kapatarak bir süre dinlenmeye çekildiğini tahmin ediyor.