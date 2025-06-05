Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı

Kayseri'den hac için gelen İbrahim Gül, yaptığı açıklamada, 13 yıl bekledikten sonra mübarek topraklara gelmenin nasip olduğunu söyledi.





Arafat'ta olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Niyazdayız, dua ediyoruz, çocuklarımıza, anne ve babamıza, memleketimize, Müslümanlara dua ediyoruz. Buralara gelmeyi herkese nasip etsin. Yarın daha da kalabalık olur burası. Sevinçliyiz bizim için bayram, mutluyuz, huzurluyuz." dedi.