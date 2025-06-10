İDDEF kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenlediği yurt dışı vacip kurban organizasyonunda, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde gerçekleştirdiği kurban kesimiyle ve dağıtımıyla kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.