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İDDEF kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

İDDEF kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

12:1210/06/2025, Salı
AA
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede 80 bin 18 hisse kurban keserek, 3 milyon 130 bin kişiye et ikram etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenlediği yurt dışı vacip kurban organizasyonunda, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde gerçekleştirdiği kurban kesimiyle ve dağıtımıyla kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen yoksul ailelere ikram eden federasyon, kesim ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağışçılara bilgilendirme mesajı göndererek kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiğinin öğrenilebilmesini sağladı.





İDDEF ekipleri ayrıca, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerdeki köyler ile medreselere ve yetimhanelere ziyarette bulundu. Çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker hediye ederek bayramın mutluluğunu yaşattı.









İslami usul ve kaidelere uygun şekilde keserek dağıtımları ilk elden gerçekleştiren İDDEF, Gazze'ye kesimleri tamamlanan 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbanlıklardan hazırlanan 800 gramlık toplam 264 bin 600 konserve etini ulaştıracak.





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