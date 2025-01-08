Fazla kiloların çoğu zaman farkında olmadan yaptığınız aktivitelerden kaynaklandığını söylesek? Uzman doktorlar, günlük yaşam alışkanlıklarının kilo alımına yol açtığını belirtti. Aldığınız fazla kalorilerde yemek için ayırdığınız sürenin bile etkisi var. İşte gizli gizli kilo aldıran 9 alışkanlık.
1) Gün boyu veya hafta başı kendini kısıtlayıp gece veya hafta sonu çizgiyi aşmak.
Uzman isimler, “Bazı yaşam alışkanlıklarınız nedeniyle her gün hiç farkında olmadan aldığınız 450-500 kalori ile bir ayda 2 kilo ağırlaşabilirsiniz” diyor.
İşte kilo aldıran 9 alışkanlık...
2) Televizyona bakarak ya da dikkatin başka yerde olduğu bir şekilde yemek yemek.
3) Öğün arasında ya da öğün sonunda su tüketmek.
4) Daha fazla yemek için sosyal ortamlar: Sosyal etkinliklerde fazladan yemek yemek, özellikle kalori yoğun yiyeceklerle bir araya gelindiğinde, gizli kilo aldırır.
5) Hareket eksikliği: Gün boyu oturmak ve yeterince hareket etmemek, metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alımına yol açar.
6) Su yerine şekerli içecekler: Çay ve kahveyi sıvı yerine düşünüp yeterince su almamak. Su içmek yerine sıkça tüketilen meyve suları ve gazlı içecekler fark etmeden kilo aldırır.
7) Stresle yeme: Stresliyken farkında olmadan fazla yemek yemek kilo almamıza neden olabilir.
8) Gece atıştırmaları: Uyumadan önce yediğimiz abur cuburlar, kilo alımının başlıca nedenlerinden biri.
9) Kalitesiz uyku düzenine sahip olmak: Yeterince uyumamak, iştah hormonlarını olumsuz etkileyerek daha fazla yeme isteğini uyandırır.