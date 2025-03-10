Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre kötü haberi duyurdu: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Usta şarkıcı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, ablasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Geçtiğimiz aylarda büyük bir kayıp yaşayan Emre, acı haberini takipçileriyle paylaştı.
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre acı haberi sosyal medya hesabında verdi.
80 yaşındaki Emre, ablasının vefat ettiğini sosyal medya hesabından "3 ay arayla bir ablamı daha kaybettim" sözleriyle duyurdu.
Ablasını son yolculuğuna uğurlayan Emre, "Rabbimden sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sevim Emre, geçtiğimiz aylarda bir ablasını daha kaybettiğini duyurmuştu.
Ablasının hayatını kaybettiğini açıklayan Sevim Emre, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum"