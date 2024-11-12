Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar: Tespih tutkunları burada buluşuyor

"10 bin ile 100 bin arasında değişiyor"

Çevre illere eski tespihleri aramak için gittiklerini belirten Ateş, "Benim asıl mesleğim fırıncılık, el bileğimdeki rahatsızlık dolayısıyla bıraktım ve bu işi yapıyorum. Mersin'de başladım ve 17 yıldır Adıyaman'da yapıyorum bu işi, aslında çok ticaret yapmak değil artık bizim için hobi oldu. Buradaki tespihler 10 bin ile 100 bin arasında değişiyor. Kıymetli tespihlerimiz var" diye konuştu.