Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden muvafakatlı adres değişikliği bildirimi adımları

Adres değişikliği, hayatın doğal bir parçası olarak karşımıza çıkar. Yeni bir şehre taşınmak, başka bir semte geçmek ya da aileyle aynı adrese yerleşmek gibi durumlarda, resmi olarak ikametgah adresimizin güncellenmesi gerekir. Bu noktada "Adres değişikliği nasıl yapılır?" ve "e-Devlet üzerinden muvafakatlı adres bildirimi nasıl gerçekleştirilir?" gibi sorular büyük önem kazanır. Hem zamandan tasarruf etmek hem de işlemleri sorunsuz şekilde tamamlamak isteyenler için e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler büyük kolaylık sağlıyor.

1 /4 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR VE NASIL YAPILIR? Adres değişikliği, diğer adıyla ikametgah değişikliği, bir bireyin yaşadığı yerin resmi olarak değiştiğini beyan etmesidir. Türkiye’de her vatandaşın güncel adres bilgileri nüfus müdürlüklerinde kayıt altındadır. Bu nedenle adres değişikliği yapıldığında, ilgili kuruma bildirimde bulunmak zorunludur. Adres değişikliği iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir:



2 /4 Adres değişikliği iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: 1. Nüfus Müdürlüğünden Başvuru: Yaşadığınız il veya ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek adres değişikliği başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu işlem için yanınızda adreste yaşadığınızı gösteren kira sözleşmesi, elektrik-su-doğalgaz faturası gibi belgelerin bulunması gereklidir.





3 /4 2. e-Devlet Üzerinden Adres Değişikliği Bildirimi: Taşınma tarihinden itibaren 20 gün içinde e-Devlet sistemine giriş yaparak "Adres Değişikliği Bildirimi" hizmetini kullanabilirsiniz. Arama çubuğuna "adres değişikliği" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilir ve online işleminizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

