Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu İSKUR üzerinden Online olarak 4-08 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Darphane işçi alımı başvurusunda bulunanlar İŞKUR kura tarihini merak etmeye başladı. Peki İŞKUR Darphane işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 21 farklı meslek dalında toplam 142 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
Darphane işçi alımı başvuruları, 4 Kasım 2024 tarihinde başlamış ve 8 Kasım 2024 tarihinde sona erdi. Şimdi gözler İŞKUR Darphane işçi alımı kura çekilişi sonuçlarında.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır." denildi.
DARPHANE İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Darphane işçi alımı noter kura çekimi, 4 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda, güncel bilgiler Genel Müdürlüğün resmi web sitesi olan darphane.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR taralından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) Noter kurası ile belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. Asıl adaylar arasından başarılı aday belirlenememesi halinde açık kalan aday kontenjanı kadar yedek aday arasından sözlü (mülakat) sınav ile işe alınacak işçiler belirlenecektir.
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.