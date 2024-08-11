e-Devlet şifresi, devlet dairelerine gitmeden birçok işlemi online olarak yapabilmenizi sağlar. Bu da zaman tasarrufu sağlarken, faaliyetlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden kimlik kartı ile başvuru yapılarak alınır. e-Devlet şifresi nasıl alınır, internetten alınabilir mi? e Devlet şifresi alma ücretli mi, kaç para?
e-Devlet şifresi, kamu hizmetlerine erişim sağlamak için olmazsa olmaz bir araçtır. E-Devlet şifresi, kamu hizmetlerine online olarak erişim sağlamak için kullanılan kişisel bir şifredir. Nüfus cüzdanı işlemleri, vergi borcu sorgulama, ehliyet yenileme gibi birçok işlemi kolaylıkla halletmek için e-Devlet sistemine giriş yapmanız ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.
E-Devlet şifresi ile Türkiye'deki tüm kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere erişim yetkisi söz konusu. Bu hizmetler arasında SGK hizmet dökümü, vergi borcu sorgulama, askerlik durum belgesi alma, adli sicil kaydının sorgulanması, tapu bilgilerinin sorgulanması gibi birçok önemli işlem yer alır. Ayrıca üniversite başvuruları, devlet destek başvuruları ve sağlık raporları gibi pek çok işlem de E-Devlet üzerinden bir tıkla yapılabilmekte. E devlet şifresi internetten alınabilir mi? İşte cevabı.
E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
E Devlet şifresini şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, Türksat Kablo Ofislerinden yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.
E DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?
Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
e-devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-devlet kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.
İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.
E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?
Eğer şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet giriş sayfasında bulunan "Şifremi Unuttum" bölümünden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Bunun için genellikle cep telefonu numaranız veya diğer doğrulama yöntemleri kullanılır.
e Devlet şifresi alma ücretli mi?
Şifre ilk defa alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 5 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 20 TL ücret ödenmektedir.
Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre sıfırlama hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.
Şifre ücreti, e-Devlet Kapısı’na gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.