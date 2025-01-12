Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler bayram ikramiyesi alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. İşte bayram ikramiyesi alacaklar:

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanıyor.























