Emekli promosyon listesi yenilendi: Haziran 2025 hangi banka en yüksek promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Haziran 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında yeni bir rekabet süreci başladı. Bankalar, milyonlarca emekliyi kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon tutarlarını artırırken, çeşitli ek avantajlarla da dikkat çekiyor. Seyahat indirimlerinden hediye para ödemelerine kadar pek çok fırsat sunulurken, emekliler "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Banka banka güncel promosyon kampanyaları ve detaylar haberimizde...
Bankaların emeklilerle olan promosyon yarışı Haziran 2025’te yeniden alevlendi. Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyen milyonlarca vatandaş, en yüksek promosyonu veren bankaları yakından takip ediyor. Promosyonlar 15 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı bankalar ek ödüllerle öne çıkıyor. Hangi banka, hangi şartlarla ne kadar ödeme yapıyor? Tüm detaylar ve karşılaştırmalı promosyon kampanyaları haberimizin devamında…
Maaş promosyonu, bankalar arasında emekli maaşı müşterisini kazanma rekabeti nedeniyle ortaya çıktı ve yıllar içinde önemli bir gelir kalemi haline geldi. Emekli, genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eder ve karşılığında belirlenen tutarda promosyon alır. Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar, promosyon tutarlarını 25.000 TL’ye kadar yükselterek rekabeti daha da artırdı. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
ZİRAAT BANKASI
SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.
İŞ BANKASI
0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL
ING Bank
10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL
HALKBANK
10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
ŞEKERBANK
0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
VAKIFBANK
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
AKBANK
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
DENİZBANK
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL
QNB FİNANSBANK (ONB)
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
YAPI KREDİ
0 – 9.999 TL maaş: 11.250 TL
10.000 – 14.499 TL maaş: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL