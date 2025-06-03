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Emekli promosyon listesi yenilendi: Haziran 2025 hangi banka en yüksek promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Emekli promosyon listesi yenilendi: Haziran 2025 hangi banka en yüksek promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak?

14:073/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Haziran 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında yeni bir rekabet süreci başladı. Bankalar, milyonlarca emekliyi kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon tutarlarını artırırken, çeşitli ek avantajlarla da dikkat çekiyor. Seyahat indirimlerinden hediye para ödemelerine kadar pek çok fırsat sunulurken, emekliler "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Banka banka güncel promosyon kampanyaları ve detaylar haberimizde...

Bankaların emeklilerle olan promosyon yarışı Haziran 2025’te yeniden alevlendi. Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyen milyonlarca vatandaş, en yüksek promosyonu veren bankaları yakından takip ediyor. Promosyonlar 15 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı bankalar ek ödüllerle öne çıkıyor. Hangi banka, hangi şartlarla ne kadar ödeme yapıyor? Tüm detaylar ve karşılaştırmalı promosyon kampanyaları haberimizin devamında…

Maaş promosyonu, bankalar arasında emekli maaşı müşterisini kazanma rekabeti nedeniyle ortaya çıktı ve yıllar içinde önemli bir gelir kalemi haline geldi. Emekli, genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eder ve karşılığında belirlenen tutarda promosyon alır. Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar, promosyon tutarlarını 25.000 TL’ye kadar yükselterek rekabeti daha da artırdı. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...

ZİRAAT BANKASI

SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.

İŞ BANKASI

0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

ING Bank

10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL

HALKBANK

10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

GARANTİ BBVA

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

ŞEKERBANK

0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

VAKIFBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

AKBANK

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

DENİZBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

QNB FİNANSBANK (ONB)

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

YAPI KREDİ

0 – 9.999 TL maaş: 11.250 TL

10.000 – 14.499 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

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