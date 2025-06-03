Emekli promosyon listesi yenilendi: Haziran 2025 hangi banka en yüksek promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Bankaların emeklilerle olan promosyon yarışı Haziran 2025’te yeniden alevlendi. Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyen milyonlarca vatandaş, en yüksek promosyonu veren bankaları yakından takip ediyor. Promosyonlar 15 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı bankalar ek ödüllerle öne çıkıyor. Hangi banka, hangi şartlarla ne kadar ödeme yapıyor? Tüm detaylar ve karşılaştırmalı promosyon kampanyaları haberimizin devamında…