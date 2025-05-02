Emojileri ilk Osmanlılar mı kullandı? Halılarda şaşırtan keşif

Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi’nde yürütülen envanter çalışmaları sırasında, 18. yüzyıla ait Osmanlı halılarında gülen ve kızgın yüz motifleri keşfedildi. Kültürel motiflerin süsleme amacı dışında duyguları ifade etmek için kullanıldığı anlaşıldı. Halı dokuma sanatında yer alan bu yüz ifadeleri, emojilerin kökeni hakkında bildiklerimizi değiştiriyor olabilir mi?
GÜNÜMÜZ EMOJİLERİ ASLINDA YÜZYILLAR ÖNCESİNE Mİ DAYANIYOR?
Sosyal medya mesajlarında ve dijital içeriklerde sıklıkla kullandığımız emojilerin geçmişi, sanılandan çok daha eski olabilir. Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi’nde yapılan detaylı envanter çalışmaları sırasında, 18. yüzyıla ait Osmanlı halılarında günümüz emojilerini andıran yüz ifadeleri keşfedildi.
Gülen ve kızgın yüz gibi duygusal simgeleri andıran bu motifler, halıların yalnızca süsleme amaçlı değil, aynı zamanda duygu aktarım aracı olarak da dokunduğunu ortaya koyuyor.
Halılardaki Figürler “Smiley”den Önce Vardı
1963 yılında Amerikalı grafik tasarımcı Harvey Ross Ball tarafından çizilen ve daha sonra dünya çapında “Smiley” adıyla tanınan gülen yüz simgesi, dijital çağın sembollerinden biri haline gelmişti. Ancak Tokat’taki bu halı keşfi, bu sembollerin çok daha eskiye, Osmanlı dönemine uzandığını gösteriyor.
OSMANLI HALILARINDA DUYGULARIN DİLİ
Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, müze koleksiyonunda yer alan 320 halı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde şu açıklamada bulundu:
"Bazı motiflerin sadece süsleme amacı taşımadığı, insan yüzünü andıran ifadeler içerdiği fark edildi. Bugün dijital ortamda kullandığımız simgelerin geçmişinin Anadolu topraklarında, halı desenleriyle başlamış olabileceğini görmek, kültürel mirasımız açısından son derece anlamlı."
ANADOLU KÜLTÜRÜ SEMBOLLERLE KONUŞUYORDU
Bu keşif, duyguların semboller aracılığıyla ifade edilmesinin Anadolu kültüründeki köklü geçmişine de ışık tutuyor. Halılar, sadece zemin süsü değil; aynı zamanda duygu, düşünce ve mesaj taşıyan kültürel bir anlatım aracı olarak karşımıza çıkıyor.