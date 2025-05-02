Emojileri ilk Osmanlılar mı kullandı? Halılarda şaşırtan keşif

GÜNÜMÜZ EMOJİLERİ ASLINDA YÜZYILLAR ÖNCESİNE Mİ DAYANIYOR?

Sosyal medya mesajlarında ve dijital içeriklerde sıklıkla kullandığımız emojilerin geçmişi, sanılandan çok daha eski olabilir. Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi’nde yapılan detaylı envanter çalışmaları sırasında, 18. yüzyıla ait Osmanlı halılarında günümüz emojilerini andıran yüz ifadeleri keşfedildi.

Gülen ve kızgın yüz gibi duygusal simgeleri andıran bu motifler, halıların yalnızca süsleme amaçlı değil, aynı zamanda duygu aktarım aracı olarak da dokunduğunu ortaya koyuyor.







