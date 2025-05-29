Fatih Sultan Mehmet sözleri

"Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." (Fethin sadece askeri bir başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel ve insani bir boyutu olduğunu vurgular.)

"Savaş herkesle, barış ancak onurlu insanlarla yapılır." (Barışın ancak karşılıklı saygı ve onurla mümkün olacağını ifade eder.)

"Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz." (Gücüne ve vizyonuna olan inancını gösterir.)