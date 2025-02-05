Hakkari'de kar yağışının etkisini arttırmasının ardından valilikten açıklama yapıldı. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havanın etkileri Hakkari'de de görülüyor. Peki Hakkari'de yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? İşte son dakika valilik açıklamaları.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde Hakkari için kar yağışı uyarısı paylaşılmıştı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla Hakkari Valiliği'nden de açıklama gecikmedi. İşte Hakkari kar tatili ile ilgili valilik duyurusu.
HAKKARİ'DE YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 6 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.
HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA LAPA LAPA KAR
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölgede kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde Yüksekova ilçesinde lapa lapa kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde sürücüler güçlükle ilerledi. Bölgede yaşanacak olumsuz bir duruma karşı da ekipler hazır bekletiliyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.