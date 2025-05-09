Instagram önbelleği nasıl silinir? iPhone ve Android’de instagram veri temizleme adımları

Instagram, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve akıcı hale getirmek için uygulama içinde çeşitli verileri cihazınıza kaydeder. Ancak zamanla biriken bu veriler, yani "önbellek", telefonunuzun depolama alanını doldurabilir ve performansını olumsuz etkileyebilir. Uygulama geç açılıyor, fotoğraflar geç yükleniyor ya da telefonunuz yavaş çalışıyorsa, çözüm Instagram önbelleğini silmek olabilir. Bu rehberde, hem iOS hem de Android kullanıcıları için adım adım Instagram veri temizleme yöntemlerini paylaşıyoruz.