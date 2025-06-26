Kâbus görenler dikkat: Kâbuslar sadece uykunuzu değil ömrünüzü de kısaltabilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma, haftada bir ya da daha çok kabus gören kişilerin erken ölüm riskinin üç kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Demans Araştırma Enstitüsü ve Dr. Abidemi Otaiku’nun yaptığı çalışmaya göre, sürekli kâbus görenlerin, az veya hiç kâbus görmeyenlere kıyaslandığında 70 yaşına gelmeden hayatını kaybetme riski üç kat daha çoktur.

1 /5 19 yıl 8-10 yaş arası 2 bin 429 çocuk ile 26-86 yaş aralığında 183 bin 12 yetişkinin verileri incelendi. Veriler, düzenli kâbus görenlerin yaşam sürelerinin kısaldığını ortaya koydu. Araştırma neticeleri, 23 Haziran 2025'te Finlandiya’da yapılan Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi’nde açıklandı.



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KABUS GÖREN ÇOCUKLARDA HÜCRESEL YAŞLANMA DAHA MI HIZLI İLERLİYOR? Çalışmada katılımcıların biyolojik yaşlarını inceledi. Çocuklarda hücre yaşlanmasının göstergesi olan telomer uzunlukları ölçüldü. Daha çok kâbus gören çocukların telomerlerinin daha kısa olduğu fark edildi. Bu durum hücresel yaşlanmayı hızlandırmaktadır.



3 /5 SIK KÂBUS GÖRMEK YETİŞKİNLERDE BİYOLOJİK YAŞLANMAYI TETİKLİYOR MU? Yetişkinlerde moleküler biyolojik yaş belirteçleri kullanıldı. Bulgular; sık kâbus gören kişilerde hızlı yaşlanma sürecinin yaygın olduğunu ortaya çıkardı. Bu biyolojik yaşlanma, yetişkinlerdeki ölüm riskinin yüzde 40’ını oluşturmaktadır.

4 /5 Dr. Otaiku, bu durumun iki sebebi olabileceğini söyledi: İlki, kabusların stres hormonunun yüksek seviyelerde salgılanmasına yol açması. İkincisi ise uyku bölünmeleri sebebiyle hücresel onarım süreçlerinin aksaması.