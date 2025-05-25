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Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır? Detaylı anlatım

Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır? Detaylı anlatım

19:4025/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kira sözleşmesi e-Devlet'ten nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kira Sözleşmesi İşlemleri" hizmeti ile hem kiraya verenler hem de kiracılar, kira sözleşmelerini dijital ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirler. Peki E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmeti 81 ilin tamamında kullanılırken, e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu. Bakanlık, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin hizmetin birinci fazını, 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı.

Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Uygulamanın ikinci fazına da 9 Mayıs'ta geçildi. Buna göre, artık emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma işlemini yapabiliyor.

Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "Barkodlu Belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.

E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

E-Devlet Hesabınıza Giriş Yapın

E-Devlet Sistemi'ne Giriş Yapın: E-Devlet Girişi adresine gidin.

Kimlik Doğrulaması Yapın: Eğer E-Devlet hesabınız yoksa, önce bir PTT şubesinden şifre alarak hesabınızı oluşturmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

2. Kira Sözleşmesi Uygulamasını Bulun

Arama Çubuğunu Kullanın: E-Devlet ana sayfasındaki arama çubuğuna "kira sözleşmesi" yazın. Çıkan sonuçlardan "Elektronik Kira Sözleşmesi" veya benzer bir seçeneği tıklayın.

3. Sözleşme İçeriğini Doldurun

Taraf Bilgileri: Kira sözleşmesi yapmak isteyen tarafların bilgilerini (kiraya veren ve kiracı) doğru şekilde girmeniz gerekecek. Bu bilgiler arasında, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri vb. yer alır.

Kira Bilgileri: Kira bedeli, ödeme şekli, ödeme dönemi, kira süresi gibi detayları girin. Bu bilgiler, sözleşmenizin geçerliliği açısından önemlidir.

Diğer Şartlar: Kira sözleşmesinin diğer koşullarını da belirtmeniz gerekebilir. Bu, depozito, bakım onarım sorumlulukları gibi çeşitli ek şartları kapsayabilir.

4. Sözleşmeyi Onaylayın

Gözden Geçirin: Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra, sözleşmeyi gözden geçirin.

Onay Verin: Sözleşme içeriğini onaylayarak, işlemi tamamlayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden elektronik ortamda imzalayabilirsiniz.

5. Sözleşmeyi İmzalama ve İlgili Taraflara Gönderme

Elektronik İmza: Sözleşme, e-imza veya mobil imza ile imzalanır.

 Eğer e-imzanız varsa, bunu kullanabilirsiniz. Mobil imza kullanıyorsanız, telefonunuza gelen doğrulama koduyla işlemi onaylayın.

Sözleşmeyi Paylaşma: İmzalanan sözleşme dijital ortamda kaydedilir ve taraflara gönderilir. Hem kiraya veren hem de kiracı sözleşmenin bir örneğini alabilir.

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