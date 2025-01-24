Ne kadar emekli maaşı alıyorum? e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz: 3600 prim gününü dolduranlar...

"12 bin 500-24 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan ocakta ne kadar alacak? SGK zamlı emekli maaşları ne zaman yatıracak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansırken, memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,54 oranında bir artış alacak. Ocak 2025'te emekli maaşları zamlı olarak ödenecek ve memur emeklilerinin maaş farkları ay sonu itibarıyla hesaplara yatırılacak.