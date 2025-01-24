Ne kadar emekli maaşı alıyorum? e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz: 3600 prim gününü dolduranlar...

Türkiye'deki milyonlarca çalışanın tahmini emekli maaşı verileri, e-Devlet üzerinden erişilebilir hale geldi. Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, çalışanlar 3600 prim gününü dolduranlar için tahmini maaşlarını görüntüleyebiliyor. Peki 12 bin 500-24 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan ocakta ne kadar alacak? SGK zamlı emekli maaşları ne zaman yatıracak?
"12 bin 500-24 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan ocakta ne kadar alacak? SGK zamlı emekli maaşları ne zaman yatıracak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansırken, memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,54 oranında bir artış alacak. Ocak 2025'te emekli maaşları zamlı olarak ödenecek ve memur emeklilerinin maaş farkları ay sonu itibarıyla hesaplara yatırılacak.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,75
Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak gelirken, 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
Bu rakamlara göre hesaplandığında;
4A-4B kategorisinde yer alan SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75,
4C kategorisinde yer alan memur emeklisi yüzde 11,54 zam alacak.
HESABA KAÇ PARA EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
1. Yüzde 15,75 emekli zammı kök maaşa uygulanacak.
2. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
3. Ortaya çıkan rakam 'En düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek.
4. Yeni rakam emeklinin hesabına yatacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
Hazine desteği ile uygulanan 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşı da Ocak ayı içerisinde artacak. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde yüzde 15,75'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 14.500-15.000 TL civarında belirlenecek.
En düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan olacak. Bakanlık Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na çalışmasını sunacak. Bütçe hesaplarıyla beraber yeni rakam belirlenecek. Ardından Meclis düzenlemesi gerekecek.
En düşük emekli maaşı düzenlemesi maaş günlerine yetişmese bile herhangi bir hak kaybı olmayacak. Emekliler maaş farkı olarak hak edişlerini hesaplarında görecek.