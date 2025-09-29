8 Eylül itibarıyla ders zili yeniden çaldı ve milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Haftalık yoğun müfredat ve sınav temposu içinde ilerleyen öğrenciler ise şimdiden ara tatil ve yaz tatili tarihlerini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılına dair resmi takvimi duyurdu. Peki okullar ne zaman kapanacak, ara tatiller hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi sitesinde (meb.gov.tr) duyurdu. Okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açıldı ve yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Eğitim yılı, iki dönem ve ara tatillerle planlandı; yaz tatili ise Haziran 2026’da başlayacak. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği ara tatil ile okulların kapanış tarihleri, MEB’in yayımladığı takvimde netleşti.
İlk ara tatil ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil takvimi öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026.
İkinci ara tatil ne zaman?
Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026.
Yaz tatili ne zaman?
Okulların kapanış tarihi de netleşti. Buna göre yaz tatili, 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.