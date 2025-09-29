Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi sitesinde (meb.gov.tr) duyurdu. Okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açıldı ve yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Eğitim yılı, iki dönem ve ara tatillerle planlandı; yaz tatili ise Haziran 2026’da başlayacak. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği ara tatil ile okulların kapanış tarihleri, MEB’in yayımladığı takvimde netleşti.