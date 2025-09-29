Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi

Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi

14:1629/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Okul tatili ne zaman?</u></em></strong></p>
Okul tatili ne zaman?

8 Eylül itibarıyla ders zili yeniden çaldı ve milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Haftalık yoğun müfredat ve sınav temposu içinde ilerleyen öğrenciler ise şimdiden ara tatil ve yaz tatili tarihlerini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılına dair resmi takvimi duyurdu. Peki okullar ne zaman kapanacak, ara tatiller hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi

8 Eylül’de milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ders başı yaptı. Yoğun ders temposuyla günlerini geçiren öğrenciler ara tatil tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2025 ara tatil ne zaman? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi sitesinde (meb.gov.tr) duyurdu. Okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açıldı ve yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Eğitim yılı, iki dönem ve ara tatillerle planlandı; yaz tatili ise Haziran 2026’da başlayacak. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği ara tatil ile okulların kapanış tarihleri, MEB’in yayımladığı takvimde netleşti.


İlk ara tatil ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil takvimi öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayımladı. Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026.

İkinci ara tatil ne zaman?

Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026.

Yaz tatili ne zaman?

Okulların kapanış tarihi de netleşti. Buna göre yaz tatili, 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

#Okul tatili
#Ara tatil
#yarıyıl tatili
#MEB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı