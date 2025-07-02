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TARIM KREDİ 1-7 TEMMUZ KATALOĞU: Aşurelik malzemelerde dev indirim ve 1 alana 1 bedava kampanyası

TARIM KREDİ 1-7 TEMMUZ KATALOĞU: Aşurelik malzemelerde dev indirim ve 1 alana 1 bedava kampanyası

13:262/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım Kredi Market, Muharrem ayının paylaşma, bereket ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir indirim kampanyası düzenledi. Aşure yapımında kullanılan nohut, buğday, kuru fasulye, kuru kayısı, incir, ceviz, fındık, tarçın ve şeker gibi temel malzemeler bu hafta uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, alışverişe ekonomik bir destek sağlıyor.

Temel gıda ve temizlik ürünlerinde bütçeye dost fiyatlar arayan ailelerin favorisi Tarım Kredi Marketleri, yeni haftada da cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. Kuru bakliyat ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe özel indirimler mevcut.


1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI

Cool Cook ıspanaklı mini içli köfte, 1 alana 1 bedava.



Tarım Kredi Natural İç Fındık 78.90 TL

Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık 264.90 TL

Tarım Kredi Kabuklu Ceviz 199.90 TL

Tarım Kredi Toz Tarçın 22.50 TL

Tarsüt Tereyağı, 250 g - 89,00 TL

Tarım Kredi Ayran, 1500 ml - 34,90 TL

Tarım Kredi Yağlı Süt 3,1, 1 L - 28,50 TL

Kızılay Doğal Maden Suyu, 6x200 ml - 38,90 TL

Deminde Tiryaki Siyah Çay, 1000 g- 149,90 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre - 47,50

Tarım Kredi Kvrulmuş Fındık 500 g - 264,90 TL

#Tarım Kredi Aktüel ürünler
#Tarım Kredi Kooperatif
#Tarım Kredi İndirimli Ürünler
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