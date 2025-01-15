Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek. Peki ilave tediyeler ne zaman ödenecek? Tediyelerin ilk taksit ödemeleri ne zaman ayın kaçında yapılacak?
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kamu işçilerinin ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte tediyelerin ilk ve ikinci yarısı ödeme tarihleri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı ocak, ikinci yarısı ise martta gerçekleştirilecek.
Tediyelerin ilk taksit ödemeleri ne zaman ayın kaçında yapılacak?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta verilecek.
Tediyelerin ikinci yarısı ödemesi ne zaman ayın kaçında yapılacak?
Kamuda çalışan işçilere verilecek tediyelerin ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek.
Maden işçileri tediyeleri ne zaman verilecek?
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
Tediye kimlere verilir?
1. Kamu İşçilerine: Tediye ödemeleri öncelikle kamu sektöründe çalışan işçilere verilir. Kamu işçileri, devlet veya kamu kuruluşları tarafından istihdam edilen kişilerdir. Bu kişiler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Tediye ödemeleri, genellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına dayanan bir düzenlemeye göre yapılır. Özellikle, “6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” bu konuda temel düzenlemeyi sağlar.
2. Yıl İçinde Belirli Dönemlerde: Tediye ödemeleri genellikle belirli bir takvime göre yapılır. Türkiye’de kamu işçilerine yılda dört kez tediye ödemesi yapılır. Bu ödemeler genellikle Ocak, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında gerçekleştirilir.
3. Belirli Sözleşmelere Bağlı İşçiler: Kamu işçilerinin yanı sıra, belirli kamu sözleşmelerine dayalı olarak çalışan bazı diğer işçilere de tediye ödemesi yapılabilir. Bu durum, kamu işçisi olmamakla birlikte kamu sektörü ile bağlantılı çalışanlar için geçerlidir
Tediye Ödemeleri Nasıl Hesaplanır?
Tediye ödemelerinin hesaplanması, işçilerin temel maaşına ve yasal düzenlemelere dayanır. Tediye ödemelerinin nasıl hesaplandığını anlamak için dikkate alınması gereken temel noktalar aşağıda verilmiştir:
1. 6772 Sayılı Kanun: Tediye ödemeleri, 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenir. Bu kanuna göre, kamu işçilerine yılda dört kez tediye ödemesi yapılır. Tediye hesaplamaları bu yasal düzenlemeye dayanır.
2. Yılda Dört Tediye Ödemesi: Kamu işçileri için tediye ödemeleri yılda iki kez yapılır. Genellikle Ocak, Mart ya Nisan aylarında gerçekleşir. Yıl içinde yapılan toplam tediye ödemesi, işçinin bir aylık brüt maaşıyla orantılıdır.
3. Tediye Hesaplama Formülü: Tediye ödemesi, işçinin aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Yıl içinde yapılan toplam
tediye ödemesi, işçinin aylık brüt maaşı ile orantılıdır.
Tediye hesaplama formülü şu şekilde olabilir: Toplam Tediye = Aylık Brüt Maaş × (Tediye Sayısı / 4)
Yıl içinde toplamda dört tediye ödemesi yapıldığı için, her bir tediye ödemesi işçinin brüt maaşının dörtte birine eşit olabilir.
4. Ek Ücret ve Primler: Tediye hesaplamasında temel maaşın yanı sıra, bazı ek ücretler ve primler de dikkate
alınabilir. Örneğin, işçiye düzenli olarak verilen yan haklar veya ikramiyeler tediye hesaplamasına dahil edilebilir.
Fakat bazı ek ücretler, örneğin fazla mesai ücretleri, tediye hesaplamasına dahil edilmeyebilir.
5. Vergi ve Kesintiler: Tediye ödemesi hesaplandığında, brüt miktar üzerinden gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri gibi kesintiler yapılır. Kesintilerden sonra elde edilen miktar, işçinin eline geçen net tediye ödemesini temsil eder.