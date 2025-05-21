TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: TUS Tercihleri ne zaman başlıyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğuna adım atacağı bu süreçte, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Adaylar, hangi uzmanlık alanlarında kaç kontenjan açıldığını ve branşlara göre taban puanları bu kılavuz aracılığıyla öğrenecek. Adli Tıp’tan Kardiyolojiye, Genel Cerrahiden Nörolojiye kadar birçok branşta yerleştirme süreci bu bilgiler doğrultusunda şekillenecek. TUS tercih takvimi ve kılavuzunun açıklanması ise sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce tıp mezunu gözünü tercih sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS tercih kılavuzu, adayların uzmanlık hayallerine yön verecek kritik bilgiler içerecek. Tercih kılavuzuyla birlikte, kontenjanlar ve branşlara göre taban puanlar da netlik kazanacak. Aynı zamanda yurt dışı denkliği için yapılan 2025 STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının da açıklanmasıyla süreç daha da hız kazandı. Adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve kontenjanların hangi alanlara ayrıldığını öğrenmek için ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak? İşte sürece dair güncel bilgiler...
TUS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
TUS tercihleri henüz başlamadı. TUS tercihleri genellikle sınav sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2,5 ay sonra başlıyor. ÖSYM 2025 takvimi ile TUS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih süreci başlayacak.
TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak.
Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti.
Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.