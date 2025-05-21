TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: TUS Tercihleri ne zaman başlıyor?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce tıp mezunu gözünü tercih sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS tercih kılavuzu, adayların uzmanlık hayallerine yön verecek kritik bilgiler içerecek. Tercih kılavuzuyla birlikte, kontenjanlar ve branşlara göre taban puanlar da netlik kazanacak. Aynı zamanda yurt dışı denkliği için yapılan 2025 STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının da açıklanmasıyla süreç daha da hız kazandı. Adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve kontenjanların hangi alanlara ayrıldığını öğrenmek için ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak? İşte sürece dair güncel bilgiler...