Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli scooterlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek." ifadesini kullandı. İşte yerli elektrikli scooter markaları.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını belirterek, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek" ifadesini kullandı. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak. Peki Türkiye’de üretilen yerli elektrikli scooter markaları hangileri? Türkiye'de faaliyet gösteren yerli elektrikli scooter markalarından bazıları şunlardır:
TES Scooter: Türkiye'nin ilk ve tek yerli scooter markası olan TES Scooter, tamamı kendi tasarımı ve üretimi olan modeller sunmaktadır. Örneğin, nominal 350W ve maksimum 700W gücündeki motoruyla M50 modeli, sınıfının en yüksek performanslı elektrikli scooterlarından biridir.
Onvo: Yerli bir marka olan Onvo, çeşitli elektrikli scooter modelleriyle piyasada yer almaktadır.
Bood: Nar Ev Aletleri A.Ş. bünyesindeki akıllı saatler, ev teknolojileri, kamera, kulaklık, scooter, ses, telefon aksesuarları, uydu alıcıları, kişisel bakım ürünleri markasıdır.
Bood, son dönemde gözde elektrikli scooter modelleri ile adından söz ettirmektedir.
Citycoco: Türkiye'de kurulan ve 2005 yılından beri elektronik alanında faaliyet gösteren KNB Lojistik'in elektrikli scooter markasıdır.
Citymate: Yerli markalarımızdan olan Citymate, yurt dışından ithal ettiği garantili ve kaliteli elektrikli scooter modelleriyle ön plana çıkmaktadır.
Volta Elektrikli Scooter: Elektrikli scooter tavsiyesi isteyen kullanıcılar için Volta elektrikli scooter, özellikle BİM’de uygun fiyatlı satışıyla hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Volta Motor’un fabrikası Gebze’de bulunmakta.
RKS Elektrikli Scooter: RKS Motor, Türkiye’deki motosiklet sektörünün öncü markalarından biri olup üretim tesisi Manisa’dadır. Yıllık 80.000 motosiklet ve 50.000 elektrikli bisiklet üretim kapasitesi olan RKS Motor, elektrikli scooter modeline de sahiptir.