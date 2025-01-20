Yerli elektrikli scooter markaları

TES Scooter: Türkiye'nin ilk ve tek yerli scooter markası olan TES Scooter, tamamı kendi tasarımı ve üretimi olan modeller sunmaktadır. Örneğin, nominal 350W ve maksimum 700W gücündeki motoruyla M50 modeli, sınıfının en yüksek performanslı elektrikli scooterlarından biridir.