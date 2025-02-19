Yüzde 90'a ulaştı: İstanbul'da kar trafiği kilitledi

Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.





Taksim ve Sultanahmet meydanlarında da etkili olan kar yağışına ilgi gösteren turistler ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.





Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görülüyor.





Şişli ve Kağıthane'de ise araçlar yokuşları çıkmakta zorluk yaşıyor.





Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.