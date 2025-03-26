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Bayram sofralarının vazgeçilmezi: 'Beyaz altın'

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: 'Beyaz altın'

14:2826/03/2025, Çarşamba
IHA
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<p>Elazığ'da sofraların vazgeçilmezi badem şekeri, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.</p>
Elazığ'da sofraların vazgeçilmezi badem şekeri, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'ın yöresel lezzeti olan badem şekeri, Ramazan Bayramında da sofradaki yerini alarak damakları tatlandırmaya devam edecek.

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, bayram sofrasında yer alacak olan badem şeker için kazanlar dönmeye başladı.

Yapılışında, doğal pancar şekeri ve Elazığ'ın yerli bademin kullanıldığı badem şekeri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından titizlikle paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Esnaf İrfan Açıkoğlu, ''Badem şekerimiz Ramazan aylarımızın vazgeçilmezidir. Ramazan aylarında daha yoğun talep gören bir ürünümüzdür. Yapılışında doğal pancar şekeri, Elazığ'ın yerli bademini kullanıp, belli bir ölçüde yaparak badem şekerini hazırlıyoruz'' diyerek konuştu.

Açıkoğlu, ''Yaklaşık 1 saat kavrulma, 1 buçuk saatte kaplama düzeni mevcut. Badem şekerinin hazırlanışı ortalama 3 saate yakın sürüyor. İnsanların kan değerini dengelemesi için iftardan sonra hafif bir tatlı niyetine tüketiliyor'' ifadelerini kullandı.

Açıkoğlu, ''Elazığ halkı bu lezzeti oldukça seviyor. 11 ay boyunca yaptık Ramazan ayı gelmesiyle birlikte talep daha da arttı. Kilogram fiyatı ise 250 lira. İl dışına da kargo ile gönderiyoruz" dedi.

#Ramazan Bayramı
#İftar
#Badem Şekeri

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