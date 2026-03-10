Ramazan ayında Balıklıgöl’e ziyaretçi akını

Hz. İbrahim ile ilgili rivayetlerle özdeşleşen ve kentte "inanç turizminin kalbi" olarak görülen Balıklıgöl, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ramazan ayında ise oluşan manevi atmosfer, bölgeye olan ilgiyi daha da artırıyor.