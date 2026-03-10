Ramazan ayında Balıklıgöl’e ziyaretçi akını

Manevi atmosferi ve tarihi güzelliği ile dikkat çeken dünyanın en büyük doğal akvaryumu Balıklıgöl, Ramazan ayında da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.
Şanlıurfa’nın en önemli inanç ve turizm merkezlerinden biri olan Balıklıgöl, Ramazan ayında kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Gün boyunca göl çevresinde dolaşan ziyaretçiler, kutsal kabul edilen balıklara yem atarak dua ediyor ve bu anlamlı atmosferi hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor.
İftar öncesi saatlerde yoğunluk artıyor
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Balıklıgöl çevresi, özellikle iftar öncesi saatlerde yoğunluk yaşıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, göl çevresindeki tarihi mekanları gezerek Ramazan ayının manevi iklimini hissettiklerini ifade ediyor.
Hz. İbrahim ile ilgili rivayetlerle özdeşleşen ve kentte "inanç turizminin kalbi" olarak görülen Balıklıgöl, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ramazan ayında ise oluşan manevi atmosfer, bölgeye olan ilgiyi daha da artırıyor.
Kocaeli’nden Şanlıurfa’ya arkadaşları ile gezmeye gelen Onur Şahin, "Kocaeli Gebze’den geliyoruz. Şanlıurfa’yı beğendik, geziyoruz. İlk defa geldik. Arkadaşlarla Balıklıgöl’ü ziyaret ettik, çok güzel" dedi.
Arkadaşları ile Balıklıgöl’ü ziyaret eden Fatma Demir ise, "Buraları görmek istedik ve arkadaşlarımla geldik. Burası çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Burayı görmeyenlerin mutlaka gelip görmesini isterim" diye konuştu.