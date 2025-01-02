2025 model Fenerbahçe! İşte Mourinho'nun yeni 11'i

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'yı bitirdi. Hem Brezilyalı 10 numara hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile oyuncunun 6 aylığına kiralanması ve opsiyonun da sarı-lacivertli kulüpte olması konusunda anlaşma sağlandı. Hatta Medina transferinden de bu yüzden vazgeçildi.