2025 model Fenerbahçe! İşte Mourinho'nun yeni 11'i

Lige verilen aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de, oyun sistemi değişiyor. Sarı-lacivertli takımda yapılacak transferlerin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun, sahaya süreceği 11 de netleşti.
Süper Lig'e verilen aranın ardından pazar günü Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Futbol direktörü Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan toplantıların ardından yol haritasını şekillendirdi. Ligin 2. yarısında Fenerbahçe farklı bir 11 ve oyun sistemi ile sahada yer alacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'yı bitirdi. Hem Brezilyalı 10 numara hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile oyuncunun 6 aylığına kiralanması ve opsiyonun da sarı-lacivertli kulüpte olması konusunda anlaşma sağlandı. Hatta Medina transferinden de bu yüzden vazgeçildi.
Ancak 30 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Arabistan ekibinden 18 milyon Euro daha fazla para almak için işi zora sokması nedeniyle beklemeye geçilmiş durumda.
Sol stoper çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Talisca'nın da takım arkadaşı olan Laporte için nabız yokladı.
Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'da 20 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol stoperi şimdilik rafa kaldırdı. Maaşı takımın bütçesini aştığı için oyuncunun indirim yapması gerekiyor.
Sol stoperin en ciddi adayı ise Hermoso… Roma forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak.
Sarı-lacivertli takım ise oyuncuyu kiralamak için Roma kulübü ile pazarlıklara başladı. Kulüp bir de sağ stoper takviyesi yapacak.
Yapılacak transferlerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmesi beklenen ideal 11'in ise şöyle olması bekleniyor: Livakovic, Osayi, Transfer, Hermoso, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko.